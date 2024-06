Chrystian começou a carreira aos 6 anos e fez sucesso cantando músicas em inglês

O cantor Chrystian morreu aos 67 anos na noite de quarta-feira (19), em São Paulo. Considerado um dos percussores do sertanejo, o cantor estava internado no Hospital Samaritano.

A causa da morte não foi divulgada, mas Chrystian lutava contra o diagnóstico de um rim policístico – distúrbio no qual cistos se desenvolvem nos órgãos.

Conhecido pela dupla com Ralf, Chrystian começou, na verdade, a carreira musical aos 6 anos.

O cantor Fábio Jr., nas redes sociais, comentou que conheceu Chrystian quando jovem e relembrou a carreira dele. “A gente se conheceu lá nos nossos 12, 15 anos de idaide na Miniguarda. Depois você, Chrystian, e eu, Mark Davis, cantando em inglês… e daí para uma vida toda de carinho e respeito”, disse.

O primeiro EP solo gravada por ele aos nove anos. O nome do disco foi “Zézinho“, já que o nome verdadeiro de Chrystian era José Pereira da Silva Neto.

Com apenas duas músicas, o disco de vinil tinha as faixas “Trenzinho Triste” e “Garotinho Mau”.

Em seu perfil no Instagram, o cantor relembrou a gravação do EP. “Eu tinha 9 anos de idade e não esqueço que gravei no estúdio da RGE, que hoje pertence a Som Livre”, escreveu.

“O dono de lá era o Sr. José Scatena, saudade… Ficavam na Rua Paula Sousa, no bairro do Brás, no mesmo prédio do estúdio da Rádio Bandeirantes”, continuou. “Até que, depois da gravação, eu ia assistir o programa do Enzo de Almeida Passos, um radialista líder de audiência na época, além de ser uma pessoa ótima.”

Na década 70, ele começou a cantar inglês nos discos de gravadoras.

A faixa “Tears”, originalmente do grupo brasileiro The Buttons, chegou a ser performada por Chrystian em 1975 no programa “Globo de Ouro”, da TV Globo.

“Me orgulho muito em ter conquistado o disco de ouro no México com essa canção”, escreveu Chrystian em publicação no Instagram ao compartilhar apresentação. “Uma grande e inesquecível do Dave Maclean.”

Na década seguinte, o cantor se apresentou no programa “Hits Brasil”, ele apresentou a faixa “Sorrows”, também em inglês. Essa possui a autoria do próprio músico.

“É uma alegria imensa ao relembrar que conquistei o disco de ouro no Brasil com essa canção!”, escreveu Chrystian ao compartilhar trecho da apresentação.

Outra faixa em inglês de sucesso do cantor foi “Everywhere”, também com Chrystian como compositor.

“Me emociono muito com essa composição de melodia que é uma das minhas preferidas já gravada e lançada em inglês”, falou o cantor em publicação em seu perfil no Instagram.

A dupla com Ralf só foi “oficializada” na década de 1980, com o primeiro disco lançado em 1983.