Carmo Dalla Vecchia entra na trend indiana de maquiagem “Asoka makeup”; veja resultado

O ator Carmo Dalla Vecchia, 52, entrou na trend indiana de maquiagem “Asoka makeup”, que viralizou no TikTok em maio, somando milhões de visualizações.

Conforme manda o desafio, o artista apostou em uma super produção durante a dublagem da canção “San Sanana”, da cantora Akla Yagnik.

No vídeo, publicado na última quinta-feira (20), Carmo brincou com diferentes efeitos na barba e no bigode. Ao final, ele mostrou o novo visual — com o rosto liso.

“Antes tarde do que nunca! Entrei para a trend”, escreveu o ator na legenda da publicação.

Recentemente, quem também aderiu à proposta foi Juliana Paes, 45. A atriz publicou seu vídeo no Instagram, recriando Maya, sua personagem na novela “Caminho das Índias”, exibida em 2009, na TV Globo.