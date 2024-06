Cachorro provoca acidente e casal fica ferido após queda de moto

Na tarde deste domingo, (16), um acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro ocorreu no km 60 da BR-364, sentido Sena Madureira. O condutor da moto, Noé Ferreira Lima, de 34 anos, e sua passageira, Rosimeire Cineve Ponciano, de 36 anos, foram vítimas do incidente.

Noé Ferreira Lima, que trafegava com sua motocicleta Honda CG 125 de cor roxa, estava a caminho do ramal Copaíba para jogar futebol, quando um cachorro saiu repentinamente do mato e atravessou a pista, impossibilitando qualquer manobra de desvio por parte do motociclista. Com o impacto, Noé e sua esposa vieram ao solo.

A Viatura do Suporte Básico do município do Bujari foi acionada para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Noé foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um ferimento extenso no joelho esquerdo, suspeita de fratura na clavícula esquerda e múltiplas escoriações. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado é considerado estável. E já sua esposa Rosimeire Sineve, que estava na garupa, teve apenas escoriações leves, seu estado de saúde é considerado estável.