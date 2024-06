Cacá marca no fim e Corinthians arranca empate com Athletico-PR fora de casa

Na Ligga Arena, em Curitiba, Athletico-PR e Corinthians empataram em 1 a 1 o jogo deste domingo (23), que foi decidido no fim.

O Furação manteve bom domínio da partida e deu trabalho ao goleiro Mateus Donelli, do Timão, mas acabou sofrendo o empate pelos pés de Cacá já nos acréscimos.

Com o resultado, o Athletico segue na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por sua vez, se mantém na zona de rebaixamento, em 18º.

O gol do Furacão foi marcado pelo volante Christian, na reta final da primeira etapa. Com a vantagem no placar, a equipe do técnico Cuca se resguardou no campo de defesa e passou o controle do jogo ao Corinthians, que não conseguiu criar grandes oportunidades.

O Timão volta a campo nesta quarta-feira (26), quando encara o Cuiabá, na Neo Química Arena. O Athletico, por sua vez, neste mesmo dia vai a Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro.

Cenário de pressão

O Corinthians teve seus bastidores fervendo no decorrer da última semana. Com maus resultados dentro de campo e crise política fora dele, o clube foi alvo de protestos firmes da torcida no Parque São Jorge.

Naturalmente, parte da pressão sofrida por Augusto Melo e os demais dirigentes corintianos também recaiu sobre o técnico António Oliveira.

O lusitano foi para a partida ciente que um mau resultado poderia interferir em sua continuidade no clube paulista.

Mudanças no time

No Corinthians, o técnico António Oliveira realizou uma série de trocas no time titular. Na defesa, Caetano e Léo Mana ganharam oportunidade. Mais à frente, Gustavo Mosquito e Pedro Raul substituíram Igor Coronado e Yuri Alberto.

Matheus Donelli, que havia sido titular diante do Internacional, foi mantido na escalação. O titular Carlos Miguel alegou dores no tornozelo e não viajou a Curitiba para enfrentar o Athletico.

Reencontro

O duelo deste domingo (23) marcou o primeiro reencontro do técnico Cuca com o Corinthians desde sua breve passagem pelo clube em 2023. Foi o último trabalho do treinador antes de assumir o Athletico no início desta temporada.

Cuca comandou o Corinthians em somente duas partidas, contra Goiás, pelo Brasileirão, e Remo, pela Copa do Brasil. Ele deixou o clube em meio a fortes protestos da torcida por sua condenação por estupro em caso ocorrido na Suíça, em 1987.

No terceiro andar!

O Athletico largou à frente no placar poucos minutos antes do intervalo na Ligga Arena. De cabeça, sozinho, Christian marcou belo gol para dar vantagem ao Furacão.

Pouco à frente da intermediária, Esquivel conduziu livre e armou cruzamento para a entrada da área. Ele encontrou Christian, que se aproveitou de falha de marcação de Cacá para testar no chão e superar Matheus Donelli.

Gol no fim!

O Corinthians buscou seu gol de empate no apagar das luzes da Ligga Arena. O gol saiu da cabeça do zagueiro Cacá, que vinha de fase negativa pelo Timão, com dois gols contra a própria meta nos últimos três jogos.

A jogada se iniciou com falta pelo lado direito, cobrada por Rodrigo Garro, que acertou o travessão de Léo Linck. Na sobra, Cacá se aproveitou do gol vazio e completou de peito para o gol.

Athletico 1×1 Corinthians

Athletico

Léo Linck, Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick (Gabriel), Fernandinho e Christian; Nikão (Julimar), Mastriani e Cuello. Técnico: Cuca

Corinthians

Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, Caetano e Hugo (Matheus Araújo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado), Wesley (Kayke) e Pedro Raul (Arthur Sousa). Técnico: António Oliveira