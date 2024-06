Com o brilho de Estêvão, o Palmeiras venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo (23), no Allianz Parque, e assumiu a segunda posição do Brasileirão 2024 na 11ª rodada, dois pontos atrás do líder Flamengo.

O jovem de 17 anos, cuja venda ao Chelsea foi confirmada na véspera , marcou o segundo gol do time da casa, nove minutos após o empate do Juventude, que saiu em cabeçada de Erick Farias em jogada de lateral. Os quatro gols da partida saíram no segundo tempo. Flaco López abriu o placar aos 3 minutos, Erick empatou aos 19′, Estêvão recolocou o Palmeiras em vantagem aos 28′, e Mayke sacramentou a vitória aos 37′.

O jogo marcou ainda a volta de Dudu ao gramado do Allianz Parque, após a novela que quase sacramentou sua ida para o Cruzeiro. Ele entrou aos 33 minutos da etapa final, pouco depois do gol do Estêvão, e foi ovacionado pela torcida.

Situação da tabela e próximos jogos Com a vitória, o Palmeiras soma 23 pontos, um a menos que o líder Flamengo, que venceu o clássico contra o Fluminense, também neste domingo.

Na próxima rodada, o time de Abel Ferreira visita o Fortaleza, na próxima quarta-feira (26), na Arena Castelão.

O Juventude, por sua vez, tem mais uma pedrada: recebe o líder Flamengo, no Alfredo Jaconi, também na quarta-feira.

O time gaúcho ocupa a 12ª posição da tabela, com 13 pontos.