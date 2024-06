Brasil perde para a França na última rodada da Liga das Nações

Já classificado às quartas de final da Liga das Nações Masculina de vôlei, o Brasil foi derrotado, na madrugada deste domingo (23), por 3 sets a 2, diante da França, pela última rodada da competição. As parciais foram 25/23, 27/29, 13/25, 25/19 e 18/16.

Com o resultado, a Seleção Brasileira, que já entrou em quadra classificada, ficou com a sétima colocação na fase classificatória, com seis vitórias em doze jogos.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho aguarda os resultados da rodada deste domingo (23) para conhecer o adversário no mata-mata da competição. O rival será Eslovênia, Itália ou Polônia.

O maior pontuador do Brasil na partida foi o oposto Lucarelli, que anotou 18 pontos, sendo 14 de ataque, três de bloqueio e um de saque. As quartas de final da Liga das Nações (VNL) Masculina está marcada para a próxima semana, entre os dias 27 e 28 de junho, em Lódz, na Polônia.