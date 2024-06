Brasil avaliou rompimento diplomático com Bolívia em meio à tentativa de golpe de Estado

Diante da tentativa de golpe em andamento na Bolívia, o governo brasileiro começou a discutir internamente — e também com países da América Latina– medidas para se opor à eventual deposição do presidente Luis Arce.

O Brasil já se preparava para retirar o embaixador em La Paz, Luís Henrique Sobreira Lopes, em sinal de rompimento diplomático com a Bolívia, mantendo apenas o apoio consular para cidadãos do Brasil que vivem em solo boliviano.

Essa seria uma das várias medidas conjuntas de países da América Latina para negar o reconhecimento de um eventual novo governo. A ordem, no Itamaraty, era tratá-lo como ilegítimo.

Em poucas horas, o governo brasileiro conversou com a presidente de Honduras, Xiomara Castro, que preside também a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) — uma das principais instâncias políticas da região.

A diplomacia brasileira também está em articulação com a cúpula da Organização dos Estados Americanos (OEA) para uma resposta conjunta.

Outra iniciativa em análise foi o acionamento do Protocolo de Ushuaia, uma espécie de “cláusula democrática” do Mercosul, uma vez que a Bolívia aderiu recentemente como sócia-plena do bloco. Trata-se do mesmo mecanismo usado contra o Paraguai, na década passada, logo após o impeachment do então presidente Fernando Lugo.

De acordo com fontes ouvidas pela CNN, o governo brasileiro seguirá “mobilizado” e observando as movimentações na Bolívia.