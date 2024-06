Brasil atropela Turquia e termina fase classificatória da Liga das Nações invicto

O Brasil venceu a Turquia com tranquilidade na manhã deste domingo (16) pela última rodada da fase classificatória da Liga das Nações. A Seleção Brasileira não tomou conhecimento das turcas, vencendo a partida por 3 sets a 0 com parciais 25/14, 25/14 e 25/19.

Com isso, a equipe comandada por Zé Roberto não só mantém a liderança do ranking mundial, como também termina a fase classificatória da Liga das Nações com 100% de aproveitamento, feito inédito na competição. Agora o Brasil vai enfrentar a Tailândia nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 20 de junho.

A Seleção Brasileira teve vários destaques em quadra, o maior deles foi Rosamaria. A oposta foi a maior pontuadora da partida, anotando 14 pontos para o Brasil, sendo 12 de ataque e dois de bloqueio. Destaque também para a central Ana Carolina, a Carolana, que não só comandou o bloqueio brasileiro, como pontuou em todos os fundamentos. Foram 11 pontos ao todo, sendo seis de ataque, três de bloqueio e dois de saque.

Já a Turquia fez um jogo apático e sua melhor pontuadora foi a oposta Melissa Vargas, com 13 pontos. Nenhuma outra jogadora atingiu os dois dígitos. Com isso, a equipe turca, que deixou a liderança do ranking mundial no sábado (15), agora caiu para a terceira colocação, ficando atrás da Itália.