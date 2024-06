Blindado comprado pelo Exército está retido na Alemanha à espera de documentação

O primeiro blindado em processo de aquisição pelo Exército Brasileiro para a renovação frota está retido no porto de Hamburgo, na Alemanha. O veículo embarcaria para Brasil no dia 20 de junho, mas a viagem foi impedida devido à ausência de documentação.

A informação foi detalhada em uma carta à Força enviada pelo consórcio italiano Iveco-Oto Melera, primeiro colocado no processo de licitação para a compra de 98 unidades do Centauro II-BR, os chamados de Veículo Blindado de Combate de Cavalaria (VBC Cav).

De acordo com o Exército, os trâmites alfandegários estão sendo solucionados pelo consórcio e, agora, o blindado italiano tem previsão de embarcar ao Brasil no dia 2 de julho.

O veículo está sendo enviado ao Brasil como um etapa de teste para a efetivação da compra. O atraso de 20 dias não deve atrapalhar o cronograma estabelecido para a aquisição dos veículos, informou a Força à CNN.

Em novembro de 2022, no final do governo Jair Bolsonaro, o Exército concluiu o processo de escolha do blindado para a renovação da frota da Força Terrestre. O contrato assinado com o consórcio italiano é no valor de R$ 5 bilhões para a aquisição dos 98 blindados.

Antes de finalizar a compra, porém, ocorre uma fase de testes com dois veículos. De acordo com informações do Exército, as avaliações técnicas começaram a ser feitas na Itália por engenheiros militares brasileiros e mais de 80% já estão concluídas.

Superada essa fase, os veículos são enviados ao Brasil para uma avaliação operacional. Ou seja, serão testados em situações de combate e no terreno brasileiro – que tem características diferentes da Itália, onde foi fabricado.

No Brasil, os testes serão feitos no Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria, o Rio Grande do Sul, e deverão estar concluídos até o dia 31 de dezembro.

Além do veículo retido na Alemanha, o segundo blindado para teste deve embarcar para o Brasil ainda em julho. Ele está passando por um processo de pintura para se adequar às cores do Exército brasileiro.