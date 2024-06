Bahia goleia Cruzeiro e assume a vice-liderança do Brasileirão

Gabriel Verón marcou o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro aos 14 minutos do primeiro tempo e abriu o placar. Nos acréscimos da segunda etapa, após cruzamento de Everaldo, a bola desviou no pé do Marlon e Thaciano, de cabeça, empatou o jogo.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Marlon deu entrada firme em Gilberto, o Var entrou em ação e o árbitro Paulo Belence expulsou o lateral-esquerdo da equipe mineira.

O gol da virada do Esquadrão veio aos 32 minutos. Após cobrança de falta, a bola soprou para Estupiñán, que mandou para o fundo da rede e garantiu a virada. No final da partida, Biel e Estupiñán fecharam goleada.

Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni sobe para a vice-liderança do campeonato, com 18 pontos, enquanto o time comandado por Fernando Seabra cai para a sétima posição, com 17 pontos.

Cruzeiro escalado com novidade

O técnico Fernando Seabra escalou a Raposa para o confronto deste domingo com uma novidade. Poupado por desgaste muscular diante do Fluminense, o volante Lucas Romero retornou ao time titular.

Bahia sem Everton Ribeiro

Já o Bahia começou a partida sem o capitão Everton Ribeiro. O meia foi poupado pelo técnico Rogério Ceni, após uma maratona de jogos, e ficou no banco de reservas.

Cruzeiro abre o placar!

O Cruzeiro abriu o placar aos 13 minutos de jogo. Gabriel Veron recebeu de William em profundidade pela direita, deu lindo drible em Gabriel Xavier, invadiu a área e venceu Marcos Felipe com um chute no ângulo.

O lance ainda chegou a ser anulado por impedimento. Após consulta do VAR, contudo, constatou-se que a posição do camisa 30 celeste era legal.

Matheus Pereira vacila

Aos 18 minutos, Matheus Pereira chegou com muita liberdade na entrada da área, e tinha Robert sozinho passando pela esquerda. O camisa 10, porém, optou por finalizar e mandou direto para fora.

Anderson faz boa defesa

O Bahia chegou com perigo pela primeira vez aos 34 minutos. Jean Lucas chutou de muito longe, no ângulo, e o goleiro Anderson fez bela defesa.

Gol do Bahia! Mas não valeu

Logo na sequência, o Esquadrão de Aço chegou a marcar o gol de empate. Após cobrança de escanteio, Anderson afastou e Jean Lucas finalizou para o fundo das redes. O lance, no entanto, já estava impugnado por falta no goleiro da Raposa.

Gabriel Veron perde grande chance

O segundo gol do Cruzeiro poderia ter saído aos 44 minutos. Matheus Pereira encontrou belo passe para Gabriel Veron, que, na cara do gol, esqueceu de chutar e perdeu a bola.

Bahia empata o jogo

O Bahia empatou a partida aos 54 minutos da etapa inicial. Everaldo recebeu pela direita, cruzou com desvio e a bola sobrou limpa para Thaciano cabecear para o gol.

Na trave!

Quem voltou melhor para o segundo tempo foi o time tricolor. Aos 9 minutos, Everaldo arriscou de direita, da entrada da área, e a bola explodiu na trave.

Marlon é expulso

O Cruzeiro ficou com um homem a menos dentro de campo aos 24 minutos da etapa final. Marlon deu uma solada na canela de Gilberto, do Bahia, e, após consulta do árbitro ao VAR, recebeu o cartão vermelho direto.

Virada tricolor

A virada tricolor veio aos 32 minutos do segundo tempo. Ademir cruzou na segunda trave, Biel cabeceou para a pequena área e Estupiñan apareceu livre para cabecear para dentro.

Biel matou o jogo

Qualquer possível reação celeste foi silenciada aos 45. Biel recebeu dentro da área, fez grande jogada e finalizou no canto de Anderson para matar o jogo e garantir a vitória do Bahia.

Virou goleada

A goleada foi sacramentada no minuto final da partida. Ademir ganhou na corrida e deixou Estupiñan na boa para marcar o quarto gol tricolor.

Próximos jogos

O próximo jogo do Cruzeiro será na próxima quarta-feira (23), às 19h, contra o Athletico-PR, no Mineirão. Já o Bahia joga no mesmo dia, mas às 21h30, contra o Vasco na Arena Fonte Nova.