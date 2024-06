Azul garante que acordo com Gol não impacta em retomada de voos para o Acre

A Azul Linhas Aéreas informou que o acordo comercial que mantém com a Gol não impactará nas rotas da empresa. A companhia se comprometeu a retomar os voos para Rio Branco em 4 de outubro. Além disso, o uso das aeronaves Airbus A320 prevê aumento de 50% na oferta de assentos no Aeroporto de Rio Branco.

“O ‘codeshare’ é apenas para a malha aérea nacional e sem sobreposição de rotas”, disse a assessoria da Azul. No comunicado, a expressão “sem sobreposição de rotas” veio grifada, como forma de destacar.

A explicação é importante para afastar as especulações que se criaram em torno de um acordo comercial que a empresa formalizou com a Gol Linhas Aéreas ainda em maio. Os acreanos que tiveram acesso à informação (daquilo que alguns jornais especializados chegaram a chamar até de “fusão”) ficaram inseguros, temendo que o acordo de cooperação comercial viesse a colocar novamente o Acre de volta em uma situação de limitada oferta de passagens e voos diários.

Provocada, a Anac também se pronunciou. “Como órgão regulador do setor, a Anac monitorará a implementação desse acordo para assegurar que os direitos dos passageiros sejam protegidos e que as operações sejam realizadas de acordo com os padrões de segurança estabelecidos”, afirmou a assessoria da agência.

A Agência Nacional de Aviação Civil ressaltou que, “de acordo com a regulamentação vigente, acordos de cooperação comercial, como o firmado entre Gol e Azul, não são submetidos à análise e aprovação prévia de Anac”.

O que o acordo Azul-Gol prevê?

O “codeshare” (expressão inglesa que faz referência ao compartilhamento de códigos) é um artifício administrativo para que as empresas envolvidas aumentem opções de destino. Em poucas palavras: diminui a possibilidade de voos com poucos passageiros.

O número divulgado pelas empresas é de que os voos domésticos ofereçam mais de 150 destinos. Além disso, o cliente pode escolher o programa fidelidade (Azul Fidelidade e Smiles, programas de milhagem para acúmulo de pontos).

“A parceria inclui as rotas domésticas exclusivas, ou seja, operadas por um das duas empresas e não a outra”, promete um dos materiais de divulgação sobre o acordo de cooperação comercial entre as duas companhias.

“O acordo envolve também os programas de fidelidade, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar os trechos inclusos no ‘codeshare’”, esclarece o material de divulgação.

Os termos do acordo entre as duas empresas passam a valer a partir do final do mês.