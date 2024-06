Athletico-PR x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão 2024

Athletico-PR e Flamengo na Ligga Arena, em Curitiba, neste domingo (16), às 16h, em confronto válido pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo terá transmissão ao vivo da Globo, CazéTV e da Rede Furacão. O torcedor também poderá acompanhar o confronto no tempo real do CNN Esportes. O árbitro da partida será Anderson Daronco.

Na classificação atual, o Flamengo é líder do campeonato com 17 pontos. A equipe comandada por Tite, que vem de três vitórias, perdeu apenas um jogo no Brasileirão, contra o Botafogo.

Já o Athletico-PR ocupa a quarta colocação, com 16 pontos. Nos últimos três jogos, a equipe tem duas vitórias e uma derrota.

Onde assistir a Athletico-PR x Flamengo

•TV: Globo

Globo •Streaming: Cazé TV e Rede Furacão

Cazé TV e Rede Furacão •Tempo Real: CNN Esportes

Ficha técnica de Athletico-PR x Flamengo

•Data: 16/04/2024

16/04/2024 •Horário: 16h

16h •Local: Ligga Arena, Curitiba

Ligga Arena, Curitiba •Rodada: 9ª