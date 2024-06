Atendimento domiciliar em saúde tem acréscimo de R$ 1,2 milhão para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Publicada na última semana no Diário Oficial da União, a portaria 3.949 estabelece recursos financeiros referentes ao reajuste dos valores de habilitação dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), a serem incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade de Estados e municípios.

No Acre, o acréscimo chega a R$ 1.291.680,00 para os SAD de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O bloco de assistência está orçado em R$ 358.768.320,00 para todo o país e o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido, aos Fundos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.