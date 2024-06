Após transplantes, Faustão celebra aniversário da mulher com festa em SP; veja

O apresentador Fausto Silva, 74, apareceu ao lado da família no aniversário de 47 anos de sua mulher, Luciana Cardoso. Os dois filhos do casal, João Silva, 20, e Rodrigo Silva, 16, também estiveram presentes na comemoração, que aconteceu em São Paulo, nesta quinta-feira (27).

Em imagens compartilhadas por celebridades que prestigiaram o evento, foi possível ver que o veterano das telinhas estava sorridente e posou para fotos com a mulher e os filhos. Nos últimos meses, Faustão passou por dois transplantes.

Ele teve alta em abril, após ficar 53 dias internado no Hospital Albert Einstein para receber um novo rim. O procedimento aconteceu seis meses depois de o apresentador passar por um transplante de coração, necessário devido a uma insuficiência cardíaca.

Na última semana, Luciana Cardoso comemorou, inclusive, que “a rejeição (do novo órgão ao corpo) foi vencida”. Juntos desde 2002, o casal recebeu convidados famosos na comemoração como, por exemplo, o ex-jogador Ronaldo Nazário e a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Durante o parabéns, amigos de Luciana gravaram parte do discurso do apresentador e dos filhos do casal, além de terem comemorado pela saúde de Faustão. “Que alegria poder dar um abraço no Fausto e vê-lo tão bem, que Deus continue abençoando essa família linda”, escreveu uma amiga da família.

Faustão também é pai de Lara, que não estava na festa. Sua primogênita é fruto do primeiro casamento do apresentador com Magda Colares.

Veja fotos: