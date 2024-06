Após nova assembleia, professores decidem manter greve na Ufac

O Comando Local de Greve Docente da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou nesta terça-feira (25) uma assembleia-geral e decidiu manter a greve iniciada em abril deste ano.

Raquel Ishii, representante do Comando Local de Greve Docente disse que a decisão ocorreu pela maioria dos docentes até que haja a assinatura dos termos de compromisso. “Por 53 a 26, docentes da Ufac decidem em assembleia pela manutenção da greve até a assinatura dos termos de compromisso da pauta local”, explicou.

De acordo com os docentes, a reunião debateu a conjuntura nacional, onde no último domingo (22) os professores federais optaram pelo encerramento do movimento grevista. O Ministério da Educação (MEC) envolveu na negociação a recomposição parcial do orçamento das universidades e institutos federais, implementação de reajuste de benefícios e aumentos salariais de 9% em janeiro de 2025 e de 3,5% em maio de 2026. Segundo o governo, caso as paralisações em todo o país sejam suspensas, a Portaria 983/2020, que elevou a carga horária mínima semanal dos docentes, será revogada

Decisão nacional

A nível nacional, os professores federais decidiram neste domingo (23) encerrar a greve nacional dos docentes, deflagrada em abril deste ano em instituições de ensino superior de todo o país. A decisão foi tomada após a conclusão de assembleias estaduais, que reuniram a maioria dos votos a favor da proposta de reajuste enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início deste mês. As paralisações deverão ser completamente finalizadas até o próximo dia 3 de julho, de acordo com a entidade.