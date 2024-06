Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.738 da Mega-Sena, sorteadas na terça-feira (18) no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 19, 25, 44, 46 e 60.

No entanto, dez acreanos tiveram sorte: um apostador da capital acertou cinco dezenas e levou mais de R$ 125 mil, enquanto outro da capital ganhou mais de R$ 11 mil. Os demais ganhadores são de Mâncio Lima, Plácido de Castro e Tarauacá e também Río Branco onde faturaram pouco mais de R$ 700 reais.