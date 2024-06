“Acre perde um grande homem”, diz Bocalom ao ir a enterro de Isnard

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom acompanhou nesta sexta-feira (14) o enterro ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Leite, que faleceu ontem (13) por complicações no pulmão, aos 84 anos.

Isnard Leite foi enterrado no jazigo da família Barbosa Leite, no cemitério São João Batista, onde estão enterrados também os seus pais.

Tião Bocalom disse que Isnard foi marcante sua trajetória política por tê-lo apoiado em sua eleição a prefeito de Acrelândia, no interior do Acre, em 1992. Contou também que mesmo afastado da vida política, Isnard Leite sempre foi uma referência de vida pública.

“Quando fui candidato pela primeira vez em 1992, em Acrelândia, eles esteve lá tocando convenção juntamente com outros amigos. Nossa amizade é muito antiga, para mim sempre foi uma pessoa de referência, nos orgulhou. Eu digo que o Acre perdeu um grande homem”, disse Bocalom.

O enterro do ex-prefeito e ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Isnard Leite, recebeu coroas de flores do governador do Acre Gladson Cameli; do Tribunal de Contas do Estado do Acre; da Assembleia Legislativa do Acre; da FIAT Comauto; do partido Progressistas (PP), que estava representado por Lívio Veras; amigos da Arena, antigo partido politico; da conselheira substituta do Tribunal de Contas do Acre Maria de Jesus; e da Prefeitura de Rio Branco, representada no enterro pelo prefeito Tião Bocalom.