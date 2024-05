Uma cadela da raça dachshund, mais conhecida como “salsicha”, estava passeando tranquilamente pela beira de um lago quando tentou abocanhar os peixes do local. No entanto, ela não contava com o inesperado: a doguinha acabou se desequilibrando e caindo na água com roupinha e tudo.

Após o incidente, a cadela ficou desesperada para sair da água e nadou até chegar na beira do lago. Ela ainda ficou olhando de um lado para o outro para ver se os peixes estavam perto dela. Para a alegria da pet, seu tutor a pegou no colo e a tirou de perto dos “amigos”.

Nos comentários, os internautas caíram na risada. “Ela se assustou de estar rodeada de tantos peixes”, escreveu um usuário. Outra pessoa comentou: “Minha Thabatinha fez isso uma vez em São Vicente”. Um terceiro ainda acrescentou: “Ela pensou que era um peixe”.

Assista ao vídeo neste link