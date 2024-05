Viaduto na Avenida Ceará: projeto tem conclusão prevista para 2025

O governador Gladson Cameli (PP) divulgou através das redes sociais um vídeo da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) detalhando o projeto do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco.

O vídeo, que apresenta simulações virtuais, ilustra o futuro viaduto e enfatiza as melhorias esperadas no tráfego e na mobilidade urbana da capital acreana. A finalização da obra está programada para o final de 2025.

O Complexo Viário é um projeto estratégico para a eficiência e resolução dos problemas de trânsito na área, com o objetivo de aprimorar a mobilidade urbana. O financiamento da obra inclui uma emenda parlamentar do senador Alan Rick e a contrapartida do governo estadual, somando um investimento de cerca de R$ 22 milhões.

Detalhes do Projeto

O empreendimento prevê a construção de quatro alças de acesso. A primeira alça já está em fase avançada, com a pavimentação concluída. As guias de acesso para este segmento estão programadas para serem instaladas ainda nesta semana em Rio Branco.

Veja o vídeo: