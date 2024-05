Veiga perde pênalti, Athletico-PR vence Palmeiras e retoma liderança do Brasileirão

A vitória na Arena Barueri recoloca o Athletico-PR na liderança do Brasileirão, com 13 pontos. Na quarta-feira (15), os paranaenses recebem o Danubio, pela Sul-Americana. No próximo sábado (18), o time visita o Fortaleza, no Castelão, pelo Nacional.

Já o Palmeiras estaciona nos 8 pontos. Na próxima rodada, o Verdão vai a Santa Catarina encarar o Criciúma, no domingo (19). Antes, a equipe de Abel Ferreira recebe o Independiente del Valle, pela Libertadores, na quarta.