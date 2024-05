Vasco vence Vitória e deixa zona de rebaixamento do Brasileiro

O Vasco venceu o Vitória por 2 a 1 neste domingo (12) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro, os gols saíram no segundo tempo com Maicon e Vegetti marcando para o Vasco e Iury Castilho descontando para o Vitória.

Com isso, o Vasco voltou a vencer no Brasileiro depois de quatro derrotas seguidas e deixou a zona de rebaixamento. Com seis pontos conquistados, a equipe agora ocupa a 13ª posição. Já o Vitória é o 19º com apenas um ponto até aqui.

O jogo

O primeiro tempo não foi de muita inspiração de nenhum lado. O Vasco teve duas boas chances já no final, com Galdames e Vegetti, enquanto o Vitória levou perigo com Janderson e Matheuzinho.

O segundo tempo começou melhor para o Vasco, que abriu o placar logo aos quatro minutos com Maicon de cabeça. Logo em seguida, aos 10 minutos, foi a vez de Vegetti deixar o dele. Payet cruzou para o “Pirata”, que se jogou na bola para ampliar o placar.

Na metade final do segundo tempo, o Vitória conseguiu se reencontrar no jogo e também criou boas chances. As duas equipes acertaram a trave, o Vasco com Sforza em cobrança de falta, e o Vitória com Iury Castilho. E foi o próprio Iury Castilho que conseguiu descontar para o Vitória. Aos 43 minutos, Jean Mota aproveitou erro de Mateus Cocão e chutou, Iury Castilho aproveitou o rebote de Léo Jardim para balançar as redes.

Mas a reação do Vitória parou por aí. Logo depois, aos 46, Camutanga foi expulsão por agressão. O zagueiro do Vitória acertou o rosto de Praxedes em uma discussão.

Payet titular A partida contou com o retorno de Payet ao time titular do Vasco. O francês, uma das principais peças do elenco cruzmaltino, teve uma entorse no joelho direito antes do início do Brasileirão, com previsão de retorno em quatro semanas. Mas o jogador foi escalado antes do esperado contra o Criciúma, sendo substituído no intervalo do jogo. Nas duas partidas seguintes, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro, Payet não chegou a ser relacionado.

Próximos jogos As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (18). O Vasco tem pela frente o clássico contra o Flamengo, enquanto o Vitória encara o Atlético-GO.