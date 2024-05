Três acreanos acertam a quadra e ganham quase R$ 3,5 mil na Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena n° 2727, realizado nessa terça-feira (21) em São Paulo, não teve ganhadores do prêmio principal de R$ 35.578.601,91. Com isso, o valor acumulou para R$ 42 milhões, que será disputado no próximo sorteio na quinta-feira (23).

Porém, a sorte sorriu para três apostadores de Rio Branco, no Acre, que acertaram a quadra com a aposta mínima de 6 dezenas e vão receber R$ 1.183,27 cada um.

Além disso, 58 apostas ficaram por um triz e acertaram cinco números, rendendo a cada uma delas R$ 47.840,90. Os números sorteados foram: 04, 32, 39, 48, 51 e 57.