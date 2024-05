SWAT invade casa de Sean Kingston e rapper do hit “Beautiful Girls” é preso

O rapper Sean Kingston e sua mãe foram presos nos EUA sob acusações de fraude e roubo. A residência do artista, no sul da Flórida, foi invadida por uma equipe da SWAT na manhã de quinta-feira (24), anunciaram as autoridades.

Mandados de prisão e de busca foram cumpridos em uma casa em Southwest Ranches, uma cidade a cerca de 24 quilômetros de Fort Lauderdale, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Broward.

A mãe do cantor, Janice Turner, foi detida após a operação e Kingston foi preso, na noite de quinta-feira, em Fort Irwin, na Califórnia, disse o gabinete do xerife.

Ambos enfrentam “numerosas acusações de fraude e roubo”, disse o gabinete do xerife. Não foram fornecidos mais detalhes sobre as acusações ou a investigação em andamento.

Kingston postou no Instagram na noite de quinta-feira: “As pessoas adoram energia negativa! Eu estou bem e minha mãe também! Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto conversamos.”

A CNN solicitou comentários ao assessor de Kingtston, mas não conseguiu identificar um advogado para o cantor.

A casa que foi invadida na quinta-feira está listada como residência de Kingston em um processo de quebra de contrato movido contra o cantor pela Ver Ver Entertainment, uma empresa que vende e instala televisores e sistemas de som de última geração, de acordo com documentos judiciais apresentados em fevereiro.

Não está claro se o processo está relacionado à investigação do Gabinete do Xerife do Condado de Broward, que o escritório diz ter começado nas proximidades de Dania Beach.

A Ver Ver Entertainment alega que Kingston entrou em contato com a empresa em setembro de 2023 para comprar uma TV de 232 polegadas e um sistema de som, de acordo com o processo.

O processo alega que Kingston prometeu filmar vídeos promocionais para a empresa com o cantor Justin Bieber em troca de uma entrada menor no sistema de entretenimento.

Kingston pagou uma entrada de US$ 30 mil e o sistema de entretenimento foi instalado, de acordo com o processo. Mas Kingston não fez os pagamentos restantes na TV nem promoveu a empresa ao lado de Bieber, alega o processo.

Kingston e Bieber colaboraram em 2010 no hit “Eenie Meenie” e o rapper disse ao Ver Ver no ano passado que ainda tinha uma “relação de trabalho atual e contínua” com Bieber, alega o processo.

O processo diz que Kingston não tinha uma relação de trabalho contínua com Bieber e que o cantor não “tinha nenhuma intenção” de fazer conteúdo promocional com a estrela pop para Ver Ver.

Ver Ver fez várias tentativas para obter os pagamentos restantes da Kingston, mas não teve sucesso, afirma o processo. O sistema de entretenimento e sua instalação foram avaliados em mais de US$ 110 mil em fatura incluída na ação.

Dennis Card, advogado que representa Ver Ver, alegou que Kingston e sua mãe trabalham juntos para obter itens caros.

“Ele leva as pessoas a acreditarem que ele é um cara rico e importante”, disse Card à CNN.

A carreira de Kingston explodiu em 2007 com o sucesso de platina “Beautiful Girls” e sua colaboração com Bieber em “Eenie Meenie” o catapultou ainda mais para o estrelato pop.

Depois de lançar uma série de singles e seu álbum “Back 2 Life” na década de 2010, Kingston permaneceu em grande parte fora dos holofotes até seu quarto álbum, “Road to Deliverance” ser lançado em 2022.