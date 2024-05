Show do cantor Vitor Fernandes deve reunir 20 mil pessoas nesta 4ª feira em Mâncio Lima

Os eventos se estendem até dia 30 de maio, que é o dia do aniversário do município. (Confira a programação abaixo).

A apresentação do cantor pernambucano, conhecido como o Rei do Piseiro, está planejada para iniciar às 20h. O artista ficou famoso em 2019 com a música “Bebe e vem me procurar”, ao viralizar nas redes sociais e depois gravar a música com Wesley Safadão.

Com uma infinidade de sucessos depois que a primeira música ficou conhecida, incluindo: “Não vou falar que não quero”, “Roxinho”, “Cidade inteira” e “O matuto se apaixonou”, Vitor Fernandes deve reunir 20 mil pessoas para aproveitarem o espetáculo de aniversário da cidade.



Ângela Valente, prefeita em exercício, ressalta a importância de todos os envolvidos na organização dos eventos que durou oito dias e encerra nesta quinta-feira (30).



“A nossa equipe está trabalhando imensamente com muito esforço, muita dedicação e muito carinho. Quero aproveitar e agradecer a nossa equipe e nossos parceiros, porque fazer um evento de 8 dias, não é fácil, numa cidade pequena como Mâncio Lima, mas com o empenho deles está saindo tudo a contento. Cada dia temos um ponto alto na nossa programação”, comenta.



A prefeita diz que o tópico ‘segurança’ foi o mais pensado para os dias de comemoração. “A nossa expectativa é que tudo transcorra de forma ordeira, em paz e com segurança. Pensamos em todos os detalhes, principalmente o item segurança, o item bem-estar animal e os itens ambientais”, afirma.