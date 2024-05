Servidores do IFAC rejeitam proposta do governo e devem permanecer em greve

A proposta apresentada pelo governo federal nessa terça-feira, 21, não atendeu às expectativas dos servidores técnicos administrativos em educação e dos docentes da educação básica, técnica e tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac). Diante disso, os trabalhadores planejam realizar uma assembleia geral ainda esta semana com intuito de continuar a greve.

Jaqueline Telis, coordenadora de comunicação do Sinasefe, afirmou que a proposta do governo não corresponde à recomposição salarial desejada pelos docentes, que buscam compensação pelas perdas inflacionárias. “No caso dos docentes, a proposta pode resultar em um rebaixamento salarial a longo prazo. Quanto à proposta para os Técnicos Administrativos em Educação (TAE), não foi observada a recomposição salarial necessária. Além disso, o governo não abriu diálogo sobre outras melhorias de carreira para essa categoria”, comentou.

Telis também criticou o governo Lula, acusando-o de distorcer a realidade. “O governo brinca com os números, sugerindo que as propostas são muito vantajosas para os servidores da educação federal, o que não é o caso”, disse.

Ela adiantou que as propostas para docentes e TAEs serão submetidas a votação em uma assembleia prevista para esta semana, com a tendência sendo a continuação da greve.

A greve geral foi aprovada na 188ª assembleia do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), realizada em 27 de março deste ano. Os servidores reivindicam melhorias estruturais nas carreiras, conforme propostas apresentadas pela entidade em setembro de 2023.