Sem Tarcísio, Lula inaugura em SP obra contratada pelo governador quando era ministro de Bolsonaro

O presidente Lula inaugura neste sábado (25) obras na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, cuja contratação ocorreu no governo Bolsonaro, encabeçada pelo ex-ministro da Infraestrutura e hoje governador paulista, Tarcísio de Freitas.

A entrega ocorrerá, no entanto, sem a presença do governador estadual, informou a Presidência da República. Segundo nota, o convite do governo federal foi realizado na quarta-feira (22), por e-mail, e a resposta do Palácio dos Bandeirantes indicando que Tarcísio não comparecerá foi recebida na quinta-feira (23).

A CNN questionou o Palácio dos Bandeirantes sobre a ausência. Até o momento da publicação desta reportagem, não houve resposta.

Serão liberadas no evento pistas e trevos na Presidente Dutra, que compõe a BR-116. Entre as entregas está o novo trevo Jacu-Pêssego, no km 213, e a pista marginal, sentido São Paulo, entre o km 209,5 e km 211,8. Em toda a rodovia, trafegam diariamente cerca de 350 mil veículos — entre os de passageiros e os de carga — e 50% do PIB.

Essas obras foram contratadas em dezembro de 2021, quando o Grupo CCR S.A, que já administrava a rodovia, venceu a relicitação. A Dutra é o trecho da BR-116 que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. O certame também incluiu trecho da BR-101, entre a divisa dos dois estados até Ubatuba (SP).

À época, o Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio, afirmou que aquele foi o maior leilão rodoviário da história, em volume de investimentos previstos. O projeto totaliza cifra de R$ 14,8 bilhões, incluindo os trechos entregues neste sábado.

Sem Tarcísio, a solenidade contará com nove ministros de Lula: Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio), Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades), Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Márcio França (Empreendedorismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).