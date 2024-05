Samu promove curso de reposta a incidente com múltiplas vítimas em Cruzeiro do Sul

Durante três dias, Cruzeiro do Sul foi palco de um importante curso promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O curso de resposta a incidente com múltiplas vítimas (IMV), organizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), teve duas aulas teóricas no sábado, 24, e uma prática no domingo, 25.

No domingo, profissionais do Samu, Corpo de Bombeiros, 61º Batalhão de Infantaria de Selva do Juruá, Polícia Militar, Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal estiveram no Estádio Arena do Juruá, para a parte prática do curso, quando foram simulados acidentes com 30 vítimas, para que os profissionais atuassem de forma realística.

Necila de Souza, coordenadora estadual do Samu, esteve presente e explicou que, geralmente, esse curso é realizado em Rio Branco, mas foi estendido para Cruzeiro do Sul. “É um curso de grande importância para a equipe, primeiramente, e consequentemente para a população”, destacou.

O IMV é um treinamento que já faz parte do escopo do Samu e traz a simulação de um acidente de trânsito com um grande número de pessoas envolvidas, visando apresentar um plano de atendimento a catástrofe.

Por isso é relevante a participação de todas as forças de segurança e de saúde no evento. “Nenhum de nós consegue atender, prestar um bom atendimento, se não estivermos integrados. Então a gente precisa estar em sintonia, para garantir o salvamento de vidas. Foi muito bom”, frisou Diani Carvalho, coordenadora regional de Saúde do Juruá, Taraucá e Envira.

Entre os participantes do curso, esteve o médico Miguel Lima, que atua há quase um ano no Samu do Juruá. Para o profissional, foi gratificante participar do evento. “Eu sempre tive o sonho de trabalhar no Samu, então, para mim, é uma honra participar desse curso do IMV. É uma satisfação”, afirmou.

O que disseram

“O resultado virá futuramente para a população. A gente treinando, no momento da ação vai estar mais forte ainda. Para mim foi uma experiência muito grande, difícil, cansativa, mas gratificante.”

Gabriel Barbosa, médico e coordenador técnico do Samu e coordenador do curso de IMV

“É necessário um treinamento como esse, para que, em casos extremos, seja possível dar uma resposta mais adequada à população. Quando se trata de um acidente que envolve um número maior de vítimas, precisa haver realmente uma força-tarefa de todas as instituições”.