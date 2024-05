Romário e Marcos Braz são investigados por suposto esquema de corrupção no Rio

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o senador Romário (PL-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro Marcos Braz (PL), vice-presidente do Flamengo, por suposto envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio.

A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL nesta segunda-feira (27) e confirmada pela CNN.

Por envolver Romário, que tem foro por prerrogativa de função, o caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), com relatoria do ministro Nunes Marques. O inquérito está sob sigilo e foi aberto no começo de maio.

As acusações contra os dois partiram de uma delação premiada de um empresário do Rio de Janeiro, que chegou a ser preso em 2019 por desvio de recursos de projetos sociais. Ele fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e atualmente responde em liberdade.

O suposto esquema de desvio de dinheiro seria entre políticos e empresários com ONG’s de esporte. Os detalhes são mantidos sob sigilo.

Procurada, a assessoria do senador Romário declarou que “a delação do empresário é baseada em fatos que não condizem com a realidade”.

“O STJ anulou na semana passada o recebimento de denúncia fundada na versão dada pelo réu confesso que, para tentar barganhar qualquer benefício com a Justiça, tenta criar fatos que não ocorreram”. E também diz que o empresário é “um criminoso tentando se safar usando o nome do senador”.

A CNN tenta contato com a defesa de Marcos Braz.