Quatro apostadores do Acre acertam a quadra na Mega-Sena

No concurso de número 2.729 da Mega-Sena, realizado no último sábado, 25, quatro sortudos do Acre foram premiados ao acertar a quadra, garantindo um prêmio individual de R$ 1.390,75.

Como não houve vencedores para o prêmio principal, o montante acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá nesta terça-feira, 28. Os ganhadores da quadra são todos residentes de Rio Branco.

Os números sorteados foram 20 – 27 – 41 – 47 – 53 – 54. Além dos acertadores da quadra, a quina contou com 59 apostas vencedoras, cada uma levando o prêmio de R$ 62.041,66. No total, foram 3.760 apostas ganhadoras na quadra.