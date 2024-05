Professor que der aula na greve da Ufac pode ser denunciado por assédio

A representante do Comando de Greve Docente da Universidade Federal do Acre – UFAC, Raquel Ishii, falou ao ac24horas na manhã desta quarta-feira (22), que professores que tentarem lecionar durante o estado de greve na instituição podem ter suas atividades de ensino invalidadas.

De acordo com Ishii, a entrada do campus Rio Branco da Ufac foi fechada nesta manhã para a entrada de veículos, mas a entrada de qualquer pessoa ainda é permitida a pé, e as atividades essenciais da Universidade estão preservadas, no entanto, com as aulas estão interrompidas. “Se o docente quiser lecionar, vai entrar a pé. E esse colega que está lecionando, leciona sem a autorização do Conselho Universitário, que suspendeu o calendário acadêmico na última terça-feira (21)”, afirmou.

Sobre as consequências para o docente que quiser manter suas atividades durante o período de greve, Raquel Ishii diz que as aulas lecionadas serão invalidadas e o profissional pode ser denunciado por assédio. “A consequência maior é ter invalidada suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. É importante falar também que os alunos que se sentirem obrigado a assistir aulas podem denunciar aos seus representantes o assédio por estarem sendo obrigados a assistir aulas dentro do período de greve”, disse Raquel.

