Presidente da FENAJU dá comenda à Gladson Cameli, Marcelo Moura e SEBRAE

A presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais – FENAJU Gregória Benário deu ao presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre – ACISA Marcelo Moura, ao governador do Acre Gladson Cameli e ao superintendente do SEBRAE no Acre Marcos Lameira comendas de reconhecimento aos serviços e apoio prestados ao aprimoramento do registro de empresas.

“Esses personagens têm papel fundamental no desenvolvimento comercial”, comentou no ato da entrega das comendas a presidente da FENAJU, Gregória Benário.

O governador Gladson Cameli comemorou o reconhecimento demonstrado publicamente e falou que o propósito de sua gestão é unir forças com as diversas instituições para avançar no desenvolvimento do Acre. “Uma iniciativa privada fortalecida aquece a economia. Sou grato e cumprimento a Federação”, afirmou.

O presidente da ACISA Marcelo Moura disse que está honrado com o reconhecimento e que ele dá mais energia para a continuação de sua atuação à frente da associação: “Fico feliz em ser agraciado com esta comenda e ela nos dá mais energia para atuar no associativismo e em nome dos empresários. Ser reconhecido é uma honra e nos traz satisfação”, disse.