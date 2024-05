O Índice Nacional da Construção Civil no Acre recuou 0,05% em abril, algo pouco visto nos últimos anos. Em 2024, no entanto, o acumulado vai a 1,1% mesmo com a queda nos custos da construção em abril. Em doze meses, a alta é de 4,27% elevando a R$ 1.894,79 o custo do metro quadrado para se construir no Estado do Acre, 4⁠º maior do País no período.

O Acre perde apenas para Roraima, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em nível nacional, o resultado foi de aumento nesses custos, ao contrário do Acre, que chegou a 0,41% em abril, ficando 0,34 ponto percentual acima do índice de março (0,07%). Essa é a maior taxa desde setembro de 2022. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,51%, resultado acima dos 2,36% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de abril de 2023 foi de 0,27%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em março fechou em R$ 1.729,25, passou em abril para R$ 1.736,37, sendo R$ 1.007,30 relativos aos materiais e R$ 729,07 à mão de obra. A parcela dos materiais apresentou índice 0,11%, mantendo o patamar dos últimos meses. Observamos queda de 0,02 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,13%). Com relação a abril de 2023 (0,42%), houve queda de 0,31 ponto percentual.

Já a mão de obra, com taxa de 0,83%, e três dissídios coletivos assinados, registrou alta tanto em relação a março (-0,02%), quanto a abril do ano anterior (0,05%), 0,85 e 0,78 pontos percentuais, respectivamente.

No ano, os acumulados foram: 0,55% (materiais) e 1,21% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,05% (materiais) e 6,12% (mão de obra), respectivamente.

O índice foi publicado nesta sexta-feira (10) pelo IBGE