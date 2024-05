Polícia Civil do Acre prende suspeito de arrombamentos de veículos em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia do Tucumã, na quarta regional de Rio Branco, cumpriu um mandado de prisão e de busca e apreensão contra R.C.L.P.L, de 38 anos. O indivíduo é acusado de arrombar carros e cometer diversos furtos na região do Bosque, Tucumã, e nas proximidades da Uninorte e Vila Rio.

Após um intenso trabalho investigativo, com a coleta de provas que apontam o investigado como autor de diversos furtos qualificados pela destruição de obstáculos, incluindo o arrombamento de portas e janelas dos veículos ocorridos no mês de maio deste ano, a Polícia Judiciária representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar. O Poder Judiciário deferiu as medidas solicitadas e, após tomar conhecimento dos mandados expedidos, a Polícia Civil realizou diligências para cumprimento, resultando na prisão do investigado.

Durante a operação, foram arrecadados diversos produtos de crimes na casa do acusado, tais como sapatos, bolsas, carregadores de celulares e documentos. Com esta prisão, a Polícia Civil concluirá a investigação, e o preso será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde permanecerá à disposição da justiça.

“Hoje conseguimos tirar de circulação um dos grandes responsáveis por arrombamentos de carros na cidade de Rio Branco, que atuava contratando mulheres para levá-las na garupa da moto, a fim de despertar menos suspeitas e se passar por casal. A Polícia Civil vem trabalhando de forma contínua para combater os delitos patrimoniais, mas conta principalmente com o apoio da população para não deixar objetos à mostra no interior do veículo, sempre que estacionar, trancar o carro, acionar o alarme e conferir se as portas realmente estão trancadas, dentre outros cuidados”, declarou Dr. Gustavo Neves, Delegado de Polícia Civil e Coordenador da Delegacia do Tucumã.

Esta ação reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre em garantir a segurança pública e combater a criminalidade na região, destacando a importância da colaboração da comunidade nas ações de prevenção e denúncia de crimes.

Por Ascom/PCAC