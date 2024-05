Polícia Civil do Acre prende homem por descumprimento de medidas protetivas

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), prendeu em flagrante M. R. O por descumprir medidas protetivas. Durante a lavratura dos procedimentos de polícia judiciária cabíveis, a autoridade policial constatou que o conduzido responde a vários processos de violência doméstica e tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Proteção à Mulher.

A Delegada plantonista da DEAM, Dra. Mariana Gomes, responsável pelo caso, lavrou o auto de prisão em flagrante e representou por mais uma prisão preventiva do autor, considerando a reiterada prática de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Na oportunidade, o mandado de prisão existente foi cumprido.

“A ação da Polícia Civil reforça a importância de uma abordagem rigorosa na repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como destaca a necessidade de conscientização e educação sobre a gravidade desse tipo de crime. O Poder Judiciário e as autoridades competentes estão unidos na missão de proteger as vítimas e responsabilizar aqueles que desrespeitam as medidas protetivas”, enalteceu Mariana Gomes.

O cumprimento de mandados de prisão de agressores e a lavratura de autos de prisão em flagrante pelos Delegados Plantonistas, diariamente pela Especializada que funciona 24h, comprovam o compromisso da Polícia Civil na luta contra a violência doméstica.

Por Ascom/PCAC