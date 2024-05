Palmeiras x Athletico-PR: duelo entre os times da Série A com menos derrotas no ano

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam na Arena Barueri, às 16h (de Brasília) deste domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro, com um ótimo retrospecto na temporada. Os dois times abrem a 6ª rodada entre os que menos perderam neste ano, levando em conta os 20 clubes da Série A.

Não à toa, trata-se de um duelo pelas primeiras posições da competição. O Verdão ocupa a sexta posição, com oito pontos, e vai à caça do Furacão, que está na vice-liderança, com dez.

Neste ranking dos times que menos perderam, o Alviverde já aparece no topo da lista ao lado do Internacional, com apenas duas derrotas. O Colorado, no entanto, disputou quatro jogos a menos (27 x 23).

O atual elenco comando pelo técnico Abel Ferreira, inclusive, sustenta, até o momento, o terceiro menor índice de derrotas na história do Palmeiras, com 7,4%. Está atrás somente das temporadas de 1972 (6,7%) e 1930 (5,1%).

Sob o comando do técnico Cuca, o Athletico-PR também está em alta na temporada. A equipe, assim como Palmeiras, disputou 27 partidas neste ano.

Só que o Furacão perdeu três confrontos, assim como Flamengo, Atlético-MG e Atlético-GO. O time de Curitiba, contudo, foi o que mais entrou em campo entre esses rivais.

Escalação do Palmeiras

Se não houver nenhuma perda de última hora, o Palmeiras chega para o confronto com novos desfalques, além dos mesmos atletas que estão fora de combate desde o começo da temporada.

Em reta final de recuperação de cirurgia no joelho direito, Dudu e Bruno Rodrigues não disputam o confronto.

Entre as novas ausências, está o zagueiro Murilo, suspenso pelo terceira cartão amarelo. Ele deve dar espaço para Luan.

Uma baixa de última hora é o volante Aníbal Moreno, que sofreu um trauma no olho durante a goleada de 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, pela Copa Libertadores. Sem ele, Abel Ferreira pode manter Gabriel Menino entre os volantes e escalar Richard Ríos ou Zé Rafael.

Em possíveis mudanças pontuais, Mayke disputa vaga com Marcos Rocha na lateral direita.

Já na linha ofensiva, os atacantes Rony e Flaco López se lançam como sombras.

O confronto na Arena Barueri também marca o começo da despedida de Endrick. Convocado para a Copa América, o atacante tem mais sete jogos com a camisa alviverde.

Escalação do Athletico-PR

O Furacão sofre com problemas médicos. O zagueiro Thiago Heleno, com uma lesão muscular na coxa, segue como ausência.

O atacante Canobbio, com dores no tornozelo, é dúvida para para a partida. O mesmo cenário se apresenta para o zagueiro Gamarra, que enfrenta incômodo na panturrilha.

Por outro lado, o técnico Cuca deve promover o retorno de peças fundamentais como o volante Fernandinho e o atacante Pablo.

Eles foram poupados da vitória de 5 a 1 sobre o Rayo Zuliano, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Palmeiras x Athletico-PR

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos), Estêvão, Raphael Veiga e Lázaro (Flaco López ou Rony); Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Marcão (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Cuello, Julimar e Pablo. Técnico: Cuca

Motivo: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo

Árbitro: Bráulio da Silva Machado-FIFA (SC)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos-FIFA (BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo: Helen Aparecida Gonçalve Silva Araújo (MG)