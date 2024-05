Lojas vendem até 20% a mais de roupas de frio em meio a onda polar no Acre

A chegada da quinta onda polar, mais intensa, que pode deixar o clima mais frio durante toda essa semana, levou lojistas em Rio Branco a mudarem as vitrines, apostando em 20% a mais no volume de vendas. “Esse clima é estratégico para as vendas de roupas que deixam o consumidor mais protegido”, disse a gerente Ana Lúcia Freitas.

Quem passa pelas lojas do centro da capital, observam coleções de casacos pesados, calçados e acessórios adequados à estação mais fria do ano que agregam e ampliam o valor médio de venda.

Essa também é a opinião do lojista André Garcia que tem empreendimento no Shopping Popular. Ele afirmou que diante das condições climáticas, “o consumidor prioriza por aquilo que de fato precisa vestir”.

Aliado às condições do tempo, o Dia dos Namorados é um dos momentos que também atrai mais público às lojas nos próximos dias. As datas comemorativas de modo geral animam os comerciantes.