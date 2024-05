Junta Comercial do Acre recebe representantes de todas as regiões

A Junta Comercial do Estado do Acre é anfitriã nesta quarta (22) e quinta-feira (23) das reuniões ordinárias da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU) e representantes de juntas comerciais de todas as regiões do Brasil. A abertura do evento que aconteceu no auditório do SEBRAE, em Rio Branco, e recebeu autoridades do executivo estadual e municipal, além de representantes do legislativo.

Nayara Honorato, presidente da Junta Comercial do Estado do Acre – JUCEAC, falou da honra de receber representantes de todos os estados do Brasil e falou aos convidados sobre a importância do setor para o crescimento econômico do país. “É a primeira vez que a JUCEAC recebe uma sessão ordinária e isso é motivo de muito orgulho pra nós. O Acre é lindo em toda sua territorialidade e esse encontro representa não apenas uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, mas também para fortalecer os laços entre nossas federações. Acreditamos firmemente que cada empresa aberta com mais rapidez aquece a economia de maneira significativa. É essencial destacar o trabalho fundamental que as juntas comerciais desempenham no desenvolvimento econômico, pois além de serem responsáveis pelo registro e controle das atividades empresariais, as juntas comerciais promovem um ambiente propício para o empreendedorismo ao simplificar os processos de abertura e regularização de empresas”, disse Nayara.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância do Acre sediar as reuniões da Federação. “Nayara está fazendo um grande trabalho à frente da nossa junta comercial. Um governador não está acima de nenhuma instituição, com a união, ouvindo as pessoas, conseguimos avançar e melhor a vida das pessoas. Uma iniciativa privada fortalecida faz um estado forte, os problemas naturalmente vão diminuindo. Com este evento, Nayara coloca o Acre no protagonismo”, afirmou o chefe do executivo.

As reuniões ordinárias que acontecem a partir desta quarta-feira (22) terá discussões e apresentações de programas, bem como o compartilhamento de boas práticas.