Governador Gladson Cameli diz que PP deve declarar apoio a Tião Bocalom nos próximos dias

O governador do Acre Gladson Cameli disse na manhã desta quarta-feira (22), em coletiva de imprensa, que a nomeação do deputado federal Fábio Rueda (UNIÃO) para o cargo de chefe da representação do Governo do estado em Brasília não é uma troca pela indicação do pré-candidato a vice-prefeito de Tião Bocalom nas eleições municipais de outubro, mas disse que nos próximos dias deve anunciar apoio a pré-candidatura de Tião Bocalom, seguindo a vontade da maioria do PP.

De acordo com Gladson Cameli, a nomeação de Rueda levou em conta uma tendência nacional de união entre o Progressistas e o União Brasil, e o histórico político de Rueda no Acre. “Há uma projeção nacional de uma federalização entre o Progressistas e União Brasil, que é um primeiro passo para a união destes partidos. A tendência da eleição municipal, vou anunciar nos próximos dias. [Sobre a nomeação de Rueda] é opinião, é o histórico político, e a união dos esforços para que possamos cuidar da população. As especulações eu entendo que tenham, mas terá uma federalização no futuro e não tem porque postergar isso”, afirmou o chefe do executivo.

Ao falar sobre a probabilidade de uma chapa de Alysson como pré-candidato a vice-prefeito de Tião Bocalom, Cameli disse que uma conversa com o diretório municipal do PP deixou o assunto 90% fechado. “Depois de uma conversa com o diretório municipal, o assunto está 90% para o apoio do Tião Bocalom. Tem uns que defendem uma candidatura própria, outros que querem apoiar o Marcus Alexandre (MDB), mas a grande maioria quer apoiar Tião Bocalom e eu não tenho nenhum problema em apoiar o prefeito que realmente está trabalhando. Não é porque lá atrás não estivemos no mesmo palanque que não poderemos estar agora, o que eu quero é ouvir o povo e é o que estou fazendo. Estou pronto para apoiar o desejo da maioria e a maioria hoje quer o apoio ao Bocalom”, concluiu o governador.