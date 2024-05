Frente fria prevista para terça-feira (14) tem temperatura de 18ºC

A terceira onda polar de 2024 chega ao Acre nesta terça-feira, 14, e pode fazer a temperatura em Rio Branco baixar até 15ºC com relação à temperatura máxima registrada na tarde desse domingo, dia 12, quando a temperatura atingiu 33ºC. A previsão é de temperatura mínima de 18ºC nesta terça-feira.

Caso seja confirmada a intensidade da frente fria, Rio Branco poderá registrar a menor temperatura do ano. A menor temperatura do ano na capital foi registrada no dia 21 de fevereiro, 21,6ºC.

A previsão é do portal O Tempo Aqui. Segundo o site, antes da incursão dessa massa de ar frio, o tempo deve ficar instável nesta segunda-feira, 13, com chuvas fortes, que podem ser acompanhadas de ventanias, raios e, eventualmente, queda de granizo.