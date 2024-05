Fortaleza e Botafogo se encaram na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro

Com partida contra o Universitario, na próxima quinta-feira, por perto, o Botafogo vai direto de Fortaleza para Lima. A prioridade do Alvinegro é a competição internacional e, por isso, nomes mais desgastados fisicamente podem ser poupados – Júnior Santos e Savarino, por exemplo, tiveram treinos de controle de carga nos últimos dias justamente pelo cansaço acumulado e devem iniciar no banco.

Provável time: John; Ponte, Bastos (Lucas Halter), Barboza, Cuiabano; Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Luiz Henrique (Patrick de Paula), Jeffinho; Óscar Romero, Diego Hernandez.





Desfalques: Rafael, Marçal, Tiquinho Soares, Pablo e Matheus Nascimento (lesionados); Kauê (afastado);



Pendurados: Danilo Barbosa e Jeffinho.



Arbitragem