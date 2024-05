No segundo tempo, o Glorioso dominou as ações, mas, na reta final da segunda etapa, a partida agitada dos dois lados. O Botafogo criou boas chances com Júnior Santos, enquanto o Fortaleza chegou a ter um gol de Lucero anulado por impedimento. Mesmo com as duas equipes buscando o segundo gol, ninguém conseguiu balançar as redes de novo.

Com o empate em 1 a 1, as duas equipes estacionaram na tabela. O Fortaleza segue na 11ª colocação, agora com sete pontos, enquanto o Botafogo permanece na terceira posição, com 10 pontos somados.

Próximos jogos

Fortaleza e Botafogo voltam a campo durante a próxima semana pelas Copas Libertadores e Sul-Americana. O Fortaleza enfrenta o Boca Juniors, fora de casa, na quarta-feira (15). Já o Botafogo encara o Universitario-PER, também fora de casa, na quinta-feira (16).

Pelo Brasileiro, as equipes voltam a jogar no próximo fim de semana. O Fortaleza enfrenta o Athletico-PR no sábado (18) e o Botafogo visita o Corinthians no domingo (19).