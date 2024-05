Donald Trump é condenado nas 34 acusações de fraude fiscal, incluindo suborno de atriz

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado de todas as 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir um pagamento que comprou o silêncio da estrela de filmes adultos, Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016.

Os jurados começaram as deliberações na quarta-feira (29) e avaliaram um veredito com implicações potencialmente grandes para a corrida do candidato republicano à Casa Branca em 2024.

O caso marca o primeiro julgamento criminal de um presidente dos EUA. E Trump é o primeiro presidente na história do país a ser condenado por um crime.

Trump havia se declarado inocente das 34 acusações.

A atriz ameaçou tornar público um relato de um suposto encontro sexual com o ex-presidente em 2006, que Trump nega.

Foram 12 jurados que deliberaram sobre o caso de Trump. Sete jurados homens e cinco mulheres.

O julgamento chegou ao fim na terça-feira (28), em quase 10 horas de argumentos finais numa demonstração de hostilidade aberta entre advogados rivais.

O juiz Juan Merchan marcou uma audiência de sentença para o dia 11 de julho às 10h.