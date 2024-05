Dólar hoje sobe com dúvidas sobre rumos da política monetária dos EUA no radar

O dólar operava com alta frente ao real nesta quarta-feira (29), apagando as perdas da véspera e seguindo a valorização da moeda norte-americana em outros mercados emergentes, à medida que investidores ainda apresentam dúvidas sobre o futuro da política monetária do Federal Reserve (Fed).

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h30, o dólar à vista operava em alta de 0,45%, a R$ 5,177 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento registrava alta de 0,42%, aos 5.181 pontos.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,1539 na venda.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024.

Dólar comercial Compra: R$ 5,177

Venda: R$ 5,177

Dólar turismo Compra: R$ 5,170

Venda: R$ 5,350

O que acontece com o dólar hoje? Os dados ligeiramente mais fracos da inflação dos preços ao consumidor nos EUA neste mês enfraqueceram o dólar em geral. Desde então, no entanto, os rendimentos do Tesouro dos EUA retomaram a subida, com os rendimentos de referência a 10 anos a atingirem o valor mais elevado em quase quatro semanas, nos 4,57%.