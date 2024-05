Curto-circuito em fiação elétrica causa incêndio e destrói residência no Bairro Conquista, em Rio Branco

Um incêndio destruiu totalmente uma residência na manhã desta quarta-feira, 22, na Rua Santa Terezinha, no Bairro Conquista, em Rio Branco.

Na casa morava um casal com quatro filhos. No momento do ocorrido, estavam a mãe e dois filhos, um dos quais sofre de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o outro com ataques de epilepsia.

A mulher relatou à reportagem que estava na sala assistindo televisão quando visualizou o fogo saindo do teto da casa. Rapidamente, as chamas se espalharam por toda a residência, dando tempo apenas de retirar as duas crianças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegaram ao local, os pertences e toda a mobília da casa já haviam sido consumidos pelo fogo, restando apenas o trabalho de apagar as chamas para impedir que o fogo se alastrasse para as casas dos outros moradores.

“Não deu tempo de tirar nada, somente meus filhos. Perdemos tudo, perdi as receitas e os remédios deles. No momento do incêndio, meu marido estava no trabalho e o meu outro filho na escola”, disse a mãe.

A área foi isolada pelos Bombeiros para os trabalhos de perícia. Os militares acreditam que a causa do incêndio foi um provável curto-circuito na fiação elétrica da casa.

Número de contato para ajudar a família: (68) 9203-7993