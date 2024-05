Curto-circuito em fiação elétrica causa incêndio e destrói residência em Rio Branco; mãe e filho escapam pela janela

Um incêndio destruiu totalmente uma residência na madrugada deste último domingo, dia 26, na Rua da União, nº 63, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, durante a madrugada houve várias quedas de energia na região. Quando a corrente elétrica retornou, acima do normal, causou um curto-circuito na fiação elétrica da casa, ocasionando o incêndio.

No momento do incêndio, estavam na casa Maria Auxiliadora, de 51 anos, e seu filho Lauan Santos, de 21 anos, que dormiam no mesmo quarto. Quando Lauan acordou e percebeu a situação, o fogo já estava dentro do cômodo. Rapidamente, mãe e filho conseguiram pular a janela e escapar de serem queimados. Maria Auxiliadora chegou a queimar parte do cabelo, mas não sofreu ferimentos pelo restante do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegaram ao local, toda a casa já havia sido consumida pelo fogo, restando apenas o trabalho de apagar as chamas para impedir que se alastrassem para as casas vizinhas.

A área foi isolada pelos Bombeiros para os trabalhos de perícia. Os militares acreditam que a causa do incêndio foi um provável curto-circuito na fiação elétrica da casa.

A filha de Maria Auxiliadora relatou à reportagem que já conseguiram algumas doações de roupas e que precisam reconstruir a casa para ter onde ficar com a família.

“Não deu tempo de tirar nada. Quando meu irmão acordou, o fogo já estava dentro do quarto. Só deu tempo para minha mãe e meu irmão pularem a janela. Perdemos tudo: documentos, pertences, mobília. Já recebemos algumas doações de roupas e agora queremos muito conseguir ajuda para levantar algum cômodo, para ter onde ficar,” concluiu a filha, Luana.

Número de contato para ajudar a família: 68992810507