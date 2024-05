Cruzeiro visita Atlético-GO por primeira sequência de vitórias no Brasileirão

O Cruzeiro visitará o Atlético-GO às 16h (de Brasília) deste domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste terá a chance de, pela primeira vez nesta edição da Série A, emendar uma sequência positiva de vitórias.

Além disso, a equipe celeste também poderá conseguir um fato inédito no ano. Caso vença, o Cruzeiro, pela primeira vez em 2024, vai conseguir três vitórias consecutivas.

A equipe do técnico Fernando Seabra derrotou, por 3 a 0, o Alianza-COL, na última terça-feira (30), no Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar, pela 4ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

O time celeste ocupa a décima posição do Brasileirão, com 7 pontos em quatro jogos. Já o Atlético-GO é o 19º e vice-lanterna, com 1 ponto e a mesma quantidade de partidas, e está na Zona de Rebaixamento para a Série B do Brasileiro de 2025.

Time do Cruzeiro

A tendência é que Seabra repita o time que goleou o Alianza-COL. O treinador tem o meio-campista Japa (lesão muscular coxa esquerda) e os atacantes Juan Ignacio Dinenno (edema muscular e fratura no nariz) e Rafael Bilu (ruptura do tendão de Aquiles) como desfalques.

Já o volante Filipe Machado não viajou a Goiânia por opção. Conversas indicam que o meio-campista pode ser negociado pelo Cruzeiro.

Time do Atlético-GO

Em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Atlético-GO, do técnico Jair Ventura, quer levar o bom desempenho na Copa do Brasil para a Série A. O Dragão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, no dia 1º de maio (quarta-feira), na Arena Joinville, pela ida da terceira fase.

O Dragão conta com desfalque somente do volante Rhaldney, tido como reservas, suspenso por três cartões amarelos no Brasileirão.

Solidariedade ao RS

O Atlético-GO irá doar a renda da partida para o Rio Grande do Sul. O estado sofre, desde o fim de abril com fortes chuvas e seus devastadores impactos.

As chuvas, que castigam o RS desde o fim de abril, afetaram 2.039.084 pessoas no estado. Ao todo, 445 dos 497 municípios gaúchos também foram impactados pelas chuvas de alguma maneira, seja com enchentes, falta de água potável, energia elétrica e afins.

Atlético-GO x Cruzeiro

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Luiz Felipe), Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Shaylon, Alejo Cruz (Daniel) e Luiz Fernando; Derek (Emiliano Rodríguez). Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Anderson; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Álvaro Barreal, Matheus Pereira e Arthur Gomes; Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Motivo: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO

Data e horário: domingo, 12 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)