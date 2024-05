Cruzeiro do Sul quer imunizar 5 mil crianças contra a poliomielite

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nessa segunda-feira, 27, a campanha de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos de idade. As doses do imunizante estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município e a meta é vacinar 5 mil crianças contra a paralisia infantil até o dia 14 de junho.

O secretário de saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto, enfatizou a importância de os pais levarem os filhos para serem imunizados. “Estamos pedindo aos pais que levem as crianças nos postos de saúde, tanto da zona urbana, quanto da rural, até o dia 14 de junho com cartão do SUS e caderneta de vacinação da criança. Desde 1989 o Brasil não registra casos da doenças e é muito importante manter as crianças protegidas”, orienta.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Elania Borges, informou que a secretaria municipal de saúde irá adotar estratégias de busca ativa para reforçar a campanha, caso seja necessário.

“Vamos ver como se comporta a procura pela vacina nas unidades de saúde durante as duas primeiras semanas e, caso seja necessário, enviaremos equipes de imunização para aplicar a vacinas em crianças nas escolas”, afirmou.

Este é o último ano da campanha contra poliomielite com gota. No próximo ano, será utilizada a vacina inativada poliomielite – VIP, que tem aplicação com a agulha.