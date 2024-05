Criança escorrega e tem pé esmagado por ônibus em Rio Branco

O pequeno M.M.N.P., de 10 anos, foi atropelado por um ônibus de transporte coletivo na noite desta segunda-feira, 27, em frente à Escola Professora Terezinha Miguéis, na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o acidente, a mãe e o filho de 10 anos tinham acabado de sair da Escola Terezinha Miguéis quando o menino correu para tentar subir no ônibus. Ao se aproximar do transporte coletivo, que ainda estava em movimento, a criança escorregou, caiu e teve o pé esmagado pela roda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Técnico de Enfermagem do SAMU, o menino sofreu fraturas no terceiro e quarto dedos do pé esquerdo, mas seu estado de saúde é estável.