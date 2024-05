Corpo de biomédica que morreu após queda de avião será sepultado nesta terça-feira (28)

O velório da biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos, terceira vítima do acidente aéreo ocorrido no dia 18 de março em Manoel Urbano, interior do Acre, irá ocorrer a partir das 11 horas desta terça-feira, 28, na capela da funerária São Francisco, em Rio Branco.

O sepultamento está marcado para ocorrer às 15 horas no cemitério São João Batista, localizado na rua Rio de Janeiro, também na capital acreana.

Amélia foi uma das sobreviventes da queda do avião e passou cerca de dois meses e meio lutando pela vida no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM).

A jovem havia apresentado sinais de melhora, chegando até a ser extubada e encontrava-se consciente, até apresentar complicações em seu quadro clínico e não resistir, na última sexta-feira, 24.