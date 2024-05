Copiloto de avião que caiu no Acre já foi preso por chefiar tráfico

O ac24horas apurou que o copiloto do avião que caiu no interior do Acre nessa segunda-feira, 20, identificado como Wesley Evangelista Lopes, já foi preso no ano de 2019, na Bahia, acusado de transportar quase meia tonelada de cocaína em um avião bimotor, no interior do Amazonas. Ele teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, ele chefiava um grupo criminoso que, em abril de 2018, no aeroporto municipal de Carauari, no Amazonas, foi interceptado transportando 450 quilos de cocaína em um avião bimotor. Quatro pessoas foram presas na ocasião.